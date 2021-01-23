За эсминцем США Donald Cook, зашедшем в Черное море, наблюдает Черноморский флот
23 января 2021, 21:36[ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные следят за за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США "Дональд Кук", который сегодня, 23 января, вошел в Черное море.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца", - говорится в сообщении.
Ракетный эсминец Соединенных Штатов "Дональд Кук2, выдвинувшийся в направлении Черного моря, может пойти на провокацию против России. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в сети.
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