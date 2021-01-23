ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Армия 13+

За эсминцем США Donald Cook, зашедшем в Черное море, наблюдает Черноморский флот

, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

За эсминцем США Donald Cook, зашедшем в Черное море, наблюдает Черноморский флот
Дональд Кук, фото: US Navy/via Globallookpress.com

В Министерстве обороны России сообщили, что российские военные следят за за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США "Дональд Кук", который сегодня, 23 января, вошел в Черное море.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца", - говорится в сообщении.

Ракетный эсминец Соединенных Штатов "Дональд Кук2, выдвинувшийся в направлении Черного моря, может пойти на провокацию против России. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в сети.

НС

Политика

Первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич считает, что акции в России имеют поддержку из-за рубежа

Первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич считает, что акции в России имеют поддержку из-за рубежа

Несанкционированные акции в России получают организационную и финансовую иностранную поддержку , сообщил сегодня первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью