Avia.pro: выдвинувшийся в направлении Черного моря эсминец США «Дональд Кук» может пойти на антироссийскую провокацию

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21 января 2021, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук», COVER Images / globallookpress.com

Ракетный эсминец Соединенных Штатов «Дональд Кук», выдвинувшийся в направлении Черного моря, может пойти на провокацию против России. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в сети.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад с базы, расположенной на острове Крит, вышел эсминец «Дональд Кук». Согласно имеющимся сведениям, корабль выдвинулся в направлении Черного моря.

Как полагают авторы сайта, «Дональд Кук» может пойти на антироссийскую провокацию, которая будет подобна той, что осуществило прошлой осенью американское судно «Джон Маккейн», вторгшееся в воды РФ в Японском море.

Ранее на страницах французских СМИ появился материал, где говорится, что разрабатываемая Турцией субмарина может стать оружием НАТО против России в Черном море.