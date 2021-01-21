Avia.pro: выдвинувшийся в направлении Черного моря эсминец США «Дональд Кук» может пойти на антироссийскую провокацию
21 января 2021, 09:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Ракетный эсминец Соединенных Штатов «Дональд Кук», выдвинувшийся в направлении Черного моря, может пойти на провокацию против России. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной в сети.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад с базы, расположенной на острове Крит, вышел эсминец «Дональд Кук». Согласно имеющимся сведениям, корабль выдвинулся в направлении Черного моря.
Как полагают авторы сайта, «Дональд Кук» может пойти на антироссийскую провокацию, которая будет подобна той, что осуществило прошлой осенью американское судно «Джон Маккейн», вторгшееся в воды РФ в Японском море.
Ранее на страницах французских СМИ появился материал, где говорится, что разрабатываемая Турцией субмарина может стать оружием НАТО против России в Черном море.
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