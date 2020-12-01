Sohu объяснило, почему российский корабль не протаранил вторгнувшийся в воды РФ эсминец США «Джон Маккейн»

Как пишет издание Sohu, российский корабль не протаранил эсминец, а только предупредил американскую сторону о возможности подобного развития событий из-за угрозы нового глобального конфликта, который мог бы разгореться из-за просчета военных. На фоне сегодняшней обстановки в мире ставка на чрезмерную жесткость является не самым разумным выбором, отмечается в процитированном материале.
Ранее во вторник сообщалось, что на ресурсе Sohu появилась публикация, посвященная заходу в Черное море эсминца США «Дональд Кук».
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