Sohu объяснило, почему российский корабль не протаранил вторгнувшийся в воды РФ эсминец США «Джон Маккейн»

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1 декабря 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Военные корабли, US Navy / globallookpress.com

На страницах китайской интернет-прессы разместили публикацию, в которой объясняется, почему не последовал жесткий ответ Москвы на вторжение эсминца Соединенных Штатов «Джон Маккейн» в воды РФ. Инцидент произошел в ноябре в Японском море.

Как пишет издание Sohu, российский корабль не протаранил эсминец, а только предупредил американскую сторону о возможности подобного развития событий из-за угрозы нового глобального конфликта, который мог бы разгореться из-за просчета военных. На фоне сегодняшней обстановки в мире ставка на чрезмерную жесткость является не самым разумным выбором, отмечается в процитированном материале.

Ранее во вторник сообщалось, что на ресурсе Sohu появилась публикация, посвященная заходу в Черное море эсминца США «Дональд Кук».