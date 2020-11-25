Экс-сотрудник Генштаба Сивков: вторжение эсминца «Джон Маккейн» в воды РФ стало актом военной агрессии США

Специалист сравнил появление корабля США в российских водах с вторжением в страну танкового полка. Сивков, высказавшийся в эфире телеканала «Россия 24», отметил, что «Джон Маккейн» может быть вооружен ракетами «Томагавк», в том числе с ядерными боезарядами.
Как сообщалось ранее сегодня, автор китайского портала Baijiahao написал, что российский бомбардировщик Ту-160 способен нанести «сокрушительный удар» по Нью-Йорку и Вашингтону.
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