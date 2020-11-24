Американский эсминец «Джон Маккейн» нарушил границу РФ

Эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Джон Маккейн" нарушил границу Российской Федерации в заливе Петра Великого. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны РФ.

Согласно последним сообщениям Минобороны РФ, эсминец "Джон Маккейн" зашел за линию российской границы на два километра.

В ведомстве подчеркнули утром во вторник, 24 ноября, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" ранее остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США в заливе Петра Великого.

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