Американский эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря
23 ноября 2020, 21:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Эсминец "Дональд Кук" Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в понедельник, 23 ноября, зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Уточняется, что к настоящему моменту силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского эсминца.
Ранее в понедельник сообщалось, что военный корабль направляется в Черноморский регион в целях регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО. Эсминец ВМС Соединенных Штатов Америки будет находиться в акватории Черного моря уже седьмой раз.
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