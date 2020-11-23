Американский эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря

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23 ноября 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Эсминец "Дональд Кук" Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в понедельник, 23 ноября, зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Уточняется, что к настоящему моменту силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского эсминца.

Ранее в понедельник сообщалось, что военный корабль направляется в Черноморский регион в целях регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО. Эсминец ВМС Соединенных Штатов Америки будет находиться в акватории Черного моря уже седьмой раз.