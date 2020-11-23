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Эсминец ВМС США идёт в Чёрное море

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Эсминец ВМС США идёт в Чёрное море
Эсминец ВМС США Donald Cook, фото из соцсети

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook идёт в Чёрное море. Американский военный корабль направляется в Черноморский регион для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Представители командования ВМС США в Европе и Африке написали сообщение в Twitter о том, что эсминец «USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Чёрное море». В минувший четверг утром корабль прошел через пролив Дарданеллы 

Корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе седьмой раз, - передает RT.

Командование американских военно-морских сил отметило, что корабли ВМС США регулярно патрулируют воды Черноморского региона в поддержку союзников и партнёров по Североатлантическому альянсу.

ИЧ

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