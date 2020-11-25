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Автор сайта Baijiahao: российский Ту-160 способен нанести «сокрушительный удар» по Нью-Йорку и Вашингтону

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Автор сайта Baijiahao: российский Ту-160 способен нанести «сокрушительный удар» по Нью-Йорку и Вашингтону
Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Объявив в ноябре об успешном полете стратегического бомбардировщика Ту-160М2, Российская Федерация предъявила свой «козырь» Соединенным Штатам. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Автор платформы Baijiahao пишет, что Ту-160, чью модернизированную версию испытали в РФ, до сих пор представляет собой лучший в мире стратегический бомбардировщик с точки зрения габаритов, бомбовой нагрузки и скорости полета. В процитированном материале отмечается, что боевая машина способна подняться в воздух на Дальнем Востоке и, достигнув восточного побережья США, нанести «сокрушительный удар» по Нью-Йорку и Вашингтону.

Серийное производство Ту-160М2 должно стартовать через три года. Если планы Москвы по выпуску новой модели бомбардировщика реализуются, американские военные столкнутся с еще большей угрозой, констатируется в публикации Baijiahao.

Как сообщалось ранее в среду, отечественный эксперт Игорь Коротченко, комментируя избрание Джо Байдена главой Белого дома, заявил, что России следует готовиться к худшим временам.

ДЦ

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