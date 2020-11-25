Военный эксперт Коротченко об избрании Байдена: России нужно готовиться к худшим временам

Российской Федерации необходимо готовиться к худшим временам. С соответствующим заявлением, комментируя избрание демократа Джо Байдена президентом Соединенных Штатов, выступил отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.
Согласно точке зрения аналитика, принявшего участие в одной из передач телеканала «Россия 1», любой президент США рассматривает Москву в качестве потенциального противника своей страны. Администрация Байдена в период своего нахождения у власти будет предпринимать усилия, направленные на сдерживание и по возможности разрушение РФ, предсказал Коротченко.
По словам эксперта, люди, которые при Байдене займут в Вашингтоне ключевые должности в сфере внешней политики и национальной безопасности, «неровно дышат в сторону России». Стране следует готовиться к худшим временам и не заниматься шапкозакидательством, отметил Игорь Коротченко.
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что США готовы отдать России Арктику без какого-либо сопротивления.