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The National Interest: США готовы отдать России Арктику без какого-либо сопротивления

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

The National Interest: США готовы отдать России Арктику без какого-либо сопротивления
Российский атомный ледокол, Russian Archives / globallookpress.com

Вашингтон готов отдать Российской Федерации Арктику без какого-либо сопротивления со своей стороны. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Как отмечает журнал The National Interest, находящееся к северу от Аляски Чукотское плато потенциально способно расширить территориальные притязания Соединенных Штатов в Арктике и обогатить экономику страны своими ресурсами. В процитированной публикации констатируется, что, несмотря на выгоды, которые сулит завладение плато, американцы проявляют минимальный интерес к данной территории. На фоне этого РФ увеличивает там свое присутствие.

Издание делает вывод о том, что США готовы отдать России Арктику без какого-либо сопротивления. NI полагает, что Вашингтону следует изменить позицию относительно региона и побороться с Москвой за него.

Ранее в среду отечественный интернет-ресурс Avia.pro написал, что американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив.

ДЦ

Общество

Сайт Avia.pro: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Источник: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

Эсминец Соединенных Штатов Donald Cook может прорваться в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.

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