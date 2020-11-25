Сайт Avia.pro: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив
25 ноября 2020, 08:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Эсминец Соединенных Штатов Donald Cook может прорваться в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Накануне российское министерство обороны проинформировало о том, что американский корабль John S. McCain вторгся в территориальные воды РФ в Тихом океане. Комментируя случившееся, в Седьмом флоте ВМС США заявили, что Вашингтон не признает границы России в заливе Петра Великого.
Как пишет сайт Avia.pro, после данного инцидента можно ожидать прорыва в Керченский пролив эсминца Donald Cook, который некоторое время назад вошел в Черное море. По мнению авторов портала, вероятность нового нарушения американцами морских границ РФ является очень высокой.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание The National Interest назвало Калининград «лучшим оружием» Москвы против НАТО.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.