Сайт Avia.pro: американский эсминец Donald Cook может прорваться в Керченский пролив

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25 ноября 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Американский эсминец Donald Cook, US Navy / globallookpress.com

Эсминец Соединенных Штатов Donald Cook может прорваться в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Накануне российское министерство обороны проинформировало о том, что американский корабль John S. McCain вторгся в территориальные воды РФ в Тихом океане. Комментируя случившееся, в Седьмом флоте ВМС США заявили, что Вашингтон не признает границы России в заливе Петра Великого.

Как пишет сайт Avia.pro, после данного инцидента можно ожидать прорыва в Керченский пролив эсминца Donald Cook, который некоторое время назад вошел в Черное море. По мнению авторов портала, вероятность нового нарушения американцами морских границ РФ является очень высокой.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание The National Interest назвало Калининград «лучшим оружием» Москвы против НАТО.