Журнал The National Interest: Калининград стал «лучшим оружием» России против НАТО

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24 ноября 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Калининград стал «лучшим оружием» Российской Федерации против Североатлантического альянса. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ Соединенных Штатов.

Журнал The National Interest указывает на то, что существование Калининграда дает Москве большие преимущества. При помощи этой территории власти РФ могут управлять динамикой своих отношений с НАТО, увеличивая или уменьшая уровень давления на государства, которые являются членами блока.

Отмечается, что в регионе развернуты вооружения, представляющие серьезную угрозу для стран альянса. Среди таких систем комплексы С-400 и «Искандер».

Как сообщалось ранее во вторник, издание Military Watch спрогнозировало, что российские корветы проекта 20380 «Стерегущий» станут самыми опасными кораблями в Африке после получения данных судов Алжиром.