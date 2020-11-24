Military Watch: российские корветы «Стерегущий» станут самыми опасными кораблями в Африке после их получения Алжиром

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24 ноября 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Боевые корабли РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские корветы проекта 20380 «Стерегущий» станут самыми опасными кораблями в Африке после их получения Алжиром. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание Military Watch информирует, что Алжир решил приобрести у Москвы три корвета названного проекта. Согласно сведениям, приведенным в процитированной публикации, два корабля уже строятся в Санкт-Петербурге. Предполагается, что передача судов покупателю начнется в следующем году.

Авторы Military Watch отмечают, что корветы проекта 20380 «Стерегущий» входят в число самых тяжеловооруженных боевых кораблей своего размерного ряда в мире и по своей огневой мощи значительно превосходят многие гораздо более крупные суда.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео ночного удара российских ВКС по позициям джихадистов в сирийской провинции Идлиб.