Military Watch: российские корветы «Стерегущий» станут самыми опасными кораблями в Африке после их получения Алжиром
24 ноября 2020, 16:19[ «Аргументы Недели» ]
Российские корветы проекта 20380 «Стерегущий» станут самыми опасными кораблями в Африке после их получения Алжиром. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.
Издание Military Watch информирует, что Алжир решил приобрести у Москвы три корвета названного проекта. Согласно сведениям, приведенным в процитированной публикации, два корабля уже строятся в Санкт-Петербурге. Предполагается, что передача судов покупателю начнется в следующем году.
Авторы Military Watch отмечают, что корветы проекта 20380 «Стерегущий» входят в число самых тяжеловооруженных боевых кораблей своего размерного ряда в мире и по своей огневой мощи значительно превосходят многие гораздо более крупные суда.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео ночного удара российских ВКС по позициям джихадистов в сирийской провинции Идлиб.
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