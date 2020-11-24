Появилось видео из района ночного удара ВКС России по позициям джихадистов в сирийском Идлибе

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24 ноября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликована видеозапись из района ночной атаки российских ВКС по позициям джихадистов на территории сирийского Идлиба. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в Twitter.

Согласно сведениям, приведенным на страницах отечественного интернет-ресурса Avia.pro, ВКС РФ снова начали наносить массированные удары по боевикам, действующим в северно-западной части Арабской республики. В частности, некоторое время назад российские самолеты разбомбили крупный лагерь представителей бандформирований на юге Идлиба.

Ранее тот же самый сайт предположил, что армия РФ могла атаковать сирийских боевиков новейшими ударными беспилотниками «Ланцет».

Russian & syrian forces targeted jihadist areas pic.twitter.com/nre8vTmRdO — Last Defender (@LastDef) November 23, 2020