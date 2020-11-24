Появилось видео из района ночного удара ВКС России по позициям джихадистов в сирийском Идлибе
24 ноября 2020, 11:14[ «Аргументы Недели» ]
Опубликована видеозапись из района ночной атаки российских ВКС по позициям джихадистов на территории сирийского Идлиба. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в Twitter.
Согласно сведениям, приведенным на страницах отечественного интернет-ресурса Avia.pro, ВКС РФ снова начали наносить массированные удары по боевикам, действующим в северно-западной части Арабской республики. В частности, некоторое время назад российские самолеты разбомбили крупный лагерь представителей бандформирований на юге Идлиба.
Ранее тот же самый сайт предположил, что армия РФ могла атаковать сирийских боевиков новейшими ударными беспилотниками «Ланцет».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.