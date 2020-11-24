ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Появилось видео из района ночного удара ВКС России по позициям джихадистов в сирийском Идлибе

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео из района ночного удара ВКС России по позициям джихадистов в сирийском Идлибе
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликована видеозапись из района ночной атаки российских ВКС по позициям джихадистов на территории сирийского Идлиба. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в Twitter.

Согласно сведениям, приведенным на страницах отечественного интернет-ресурса Avia.pro, ВКС РФ снова начали наносить массированные удары по боевикам, действующим в северно-западной части Арабской республики. В частности, некоторое время назад российские самолеты разбомбили крупный лагерь представителей бандформирований на юге Идлиба.

Ранее тот же самый сайт предположил, что армия РФ могла атаковать сирийских боевиков новейшими ударными беспилотниками «Ланцет».

ДЦ

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью