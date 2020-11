Ресурс Avia.pro: Россия могла атаковать боевиков в Сирии новейшими ударными дронами «Ланцет»

Армия Российской Федерации могла испытать на территории Сирии «Ланцет», новейший ударный беспилотный летательный аппарат. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад боевиков в провинции Идлиб атаковали дроны, которые по своим параметрам очень похожи на «Ланцет». Согласно первоначальной версии, воздушные удары по представителям бандформирований нанесли силы правительственной армии Сирии или иранские военные, однако ни в Дамаске, ни в Тегеране заявлений на этот счет не сделали.

По данным, опубликованным в интернете, существует две версии «Ланцета». Одна из них способна нести полезную нагрузку массой в три килограмма, находиться в небе сорок минут и развивать скорость до 110 км/ч.

Как сообщалось ранее в пятницу, вьетнамское издание Sohа написало, что российские корветы, оснащенные ракетами «Калибр», могут превратить американские корабли с «Томагавками» в неудачников.

New — suicide drones most likely #Iranian target rebel-held areas in northern #Syria — Video source: Activists pic.twitter.com/6W3d2fuUHt