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Ресурс Avia.pro: Россия могла атаковать боевиков в Сирии новейшими ударными дронами «Ланцет»

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Ресурс Avia.pro: Россия могла атаковать боевиков в Сирии новейшими ударными дронами «Ланцет»
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Армия Российской Федерации могла испытать на территории Сирии «Ланцет», новейший ударный беспилотный летательный аппарат. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад боевиков в провинции Идлиб атаковали дроны, которые по своим параметрам очень похожи на «Ланцет». Согласно первоначальной версии, воздушные удары по представителям бандформирований нанесли силы правительственной армии Сирии или иранские военные, однако ни в Дамаске, ни в Тегеране заявлений на этот счет не сделали.

По данным, опубликованным в интернете, существует две версии «Ланцета». Одна из них способна нести полезную нагрузку массой в три килограмма, находиться в небе сорок минут и развивать скорость до 110 км/ч.

Как сообщалось ранее в пятницу, вьетнамское издание Sohа написало, что российские корветы, оснащенные ракетами «Калибр», могут превратить американские корабли с «Томагавками» в неудачников.

ДЦ

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