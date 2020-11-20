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Sohа: вооруженные «Калибрами» российские корветы могут превратить корабли США с «Томагавками» в неудачников

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Sohа: вооруженные «Калибрами» российские корветы могут превратить корабли США с «Томагавками» в неудачников
Запуск американской крылатой ракеты «Томагавк», U.S. Navy / globallookpress.com

Российские корабли, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», могут превратить суда Соединенных Штатов в неудачников. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах вьетнамских СМИ.

Издание Soha пишет, что Россия оснащает «Калибрами» свои новейшие корветы. Данный боеприпас наделен способностью поражать цели на расстоянии 2600 километров и преодолевать любые системы ПВО. По своим характеристикам «Калибр» превосходит американский «Томагавк».

Вооруженные «Калибрами» корветы РФ могут превратить корабли США с «Томагавками» в неудачников, говорится в процитированной публикации.

Ранее в пятницу портал Avia.pro предположил, что Украина в будущем применит 20-килограммовые якорные мины против Черноморского флота России.

ДЦ

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Сайт Avia.pro: Украина может применить против Черноморского флота России 20-килограммовые якорные мины

Названо оружие, которым украинские военные намерены атаковать Черноморский флот России

Киев может применить против российского Черноморского флота 20-килограммовые якорные мины. Данный вариант развития событий допускается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

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