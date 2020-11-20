Сайт Avia.pro: Украина может применить против Черноморского флота России 20-килограммовые якорные мины
20 ноября 2020, 10:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Киев может применить против российского Черноморского флота 20-килограммовые якорные мины. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.
Как информирует портал Avia.pro, украинские ВМС получили от одной из частных компаний отремонтированные мины, которые своим внешним видом напоминают те, что использовались в ходе боевых действий во время Второй мировой войны. В процитированной публикации говорится, что киевская сторона может использовать данные взрывные устройства против Черноморского флота РФ, заминировав Керченский пролив.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Валентин Бадрак озвучил точку зрения, согласно которой его страна в настоящий момент ведет 24-ю войну с Россией.
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