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Сайт Avia.pro: Украина может применить против Черноморского флота России 20-килограммовые якорные мины

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: Украина может применить против Черноморского флота России 20-килограммовые якорные мины
Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Киев может применить против российского Черноморского флота 20-килограммовые якорные мины. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Как информирует портал Avia.pro, украинские ВМС получили от одной из частных компаний отремонтированные мины, которые своим внешним видом напоминают те, что использовались в ходе боевых действий во время Второй мировой войны. В процитированной публикации говорится, что киевская сторона может использовать данные взрывные устройства против Черноморского флота РФ, заминировав Керченский пролив.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Валентин Бадрак озвучил точку зрения, согласно которой его страна в настоящий момент ведет 24-ю войну с Россией.

ДЦ

В мире

Сайт Avia.pro: Украина может применить против Черноморского флота России 20-килограммовые якорные мины

Названо оружие, которым украинские военные намерены атаковать Черноморский флот России

Киев может применить против российского Черноморского флота 20-килограммовые якорные мины. Данный вариант развития событий допускается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

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