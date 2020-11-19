Киевский аналитик Валентин Бадрак: Украина ведет 24-ю войну с Россией
19 ноября 2020, 16:12[ «Аргументы Недели» ]
Украина в настоящий момент ведет 24-ю войну с Россией. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Валентин Бадрак, киевский аналитик.
Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», эксперт отметил, что не верит «в устойчивый мир» в сегодняшней ситуации.
По словам Бадрака, Украина сейчас ведет 24-ю войну с Россией. На мир в будущем Киев может рассчитывать, если достигнет технологического преимущества над противником, добавил аналитик.
Украинская сторона обвиняет Россию в прямой военной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.
Как сообщалось ранее в четверг, российский отставной полковник Виктор Баранец спрогнозировал, что наступление киевских силовиков в Донбассе привело бы к водружению триколора над администрацией президента Украины.
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