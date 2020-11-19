Экс-полковник Баранец: наступление ВСУ в Донбассе привело бы к водружению флага России над администрацией президента Украины

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19 ноября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Военный парад в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец предсказал, к чему привело бы наступление Вооруженных сил Украины в Донбассе. Специалист процитирован в материале, размещенном некоторое время назад в интернете.

Баранец напомнил слова президента России Владимира Путина, предупредившего в 2018 году, что в случае агрессивных действий в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР Украина может лишиться государственности. По мнению бывшего полковника, ответ Москвы не ограничится территорией Донбасса. Наступление ВСУ приведет к тому, что флаг России будет водружен над администрацией украинского президента, спрогнозировал Виктор Баранец.

Ранее в четверг сообщалось, что в Киеве заявили о размещении Россией ядерного оружия в Крыму.