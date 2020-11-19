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Замсекретаря СНБО Украины Кривонос: Россия разместила в Крыму шесть ядерных бомб

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Замсекретаря СНБО Украины Кривонос: Россия разместила в Крыму шесть ядерных бомб
Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Российская Федерация разместила на территории Крымского полуострова шесть ядерных бомб. С соответствующим утверждением в разговоре с представителями СМИ выступил Сергей Кривонос, заместитель секретаря украинского Совнацбеза (СНБО).

Как информирует «Московский комсомолец», Кривонос назвал места в Крыму, где могут находиться боеголовки. Это «Феодосия-13», бывший советский пункт хранения ядерного оружия, и база флота в Балаклаве.

Ранее на текущей неделе появилось сообщение, согласно которому Украина отправила в Донбасс, где седьмой год продолжается военная операция против непризнанных ДНР и ЛНР, произведенные Турцией ударные дроны.

ДЦ

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