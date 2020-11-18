Украина перебросила в Донбасс турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
18 ноября 2020, 15:39[ «Аргументы Недели» ]
Украина перебросила в Донбасс, на территории которого с весны 2014 года продолжается операция киевских силовиков против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, произведенные в Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в сети.
По данным, приведенным авторами Telegram-канала «Военный обозреватель», шесть дронов направили в город Краматорск. Другие подробности в процитированном посте не приводятся.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший секретарь Совбеза ДНР, высказал точку зрения, согласно которой республикам Донбасса грозит поражение по сценарию, претворенному в жизнь в Нагорном Карабахе.
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