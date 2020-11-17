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Экс-секретарь Совбеза ДНР Ходаковский: республикам Донбасса грозит поражение по сценарию Карабаха

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-секретарь Совбеза ДНР Ходаковский: республикам Донбасса грозит поражение по сценарию Карабаха
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Республикам Донбасса грозит поражение по сценарию, реализованному в Нагорном Карабахе. Соответствующую точку зрения высказал Александр Ходаковский, бывший секретарь Совета безопасности самопровозглашенной ДНР.

Процитированный «ПолитНавигатором» Ходаковский предупредил, что в Донбассе «может случиться, как в Карабахе: потери будут обратно пропорциональны нашей готовности». Оценивая ситуацию, сложившуюся в настоящий момент вокруг ДНР и ЛНР, экс-секретарь Совбеза выразил мнение, согласно которому «по сути мы больше Карабах, но по форме – больше Ереван в его предкапитуляционном состоянии».

Ранее во вторник сообщалось, что Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ, назвал вероятный срок «турецко-украинской атаки по Донбассу».

ДЦ

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