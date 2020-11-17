Аналитик Сергей Мелконян перечислил причины неизбежности новой войны в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

17 ноября 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Новый вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха неизбежен. Соответствующую точку зрения высказал эксперт Сергей Мелконян.

Аналитик отметил в своем Telegram-канале, что после заключения мирного соглашения по Карабаху Азербайджан не отказывается от амбиций по установлению полного контроля над данным регионом. При этом в Армении создались предпосылки для реванша.

Среди других причин неизбежности новой войны Мелконян назвал то, что никуда не исчезли факторы, которые дестабилизируют обстановку в Закавказье. В частности, автор публикации указал на то, что Анкара сохранит и усилит свое военное присутствие в Азербайджане. Также на территории республики продолжают находиться представители протурецких вооруженных формирований.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Avia.pro написал, что Армения ни разу не применила в ходе шестинедельного конфликта в Нагорном Карабахе приобретенные у Российской Федерации самолеты Су-30СМ.