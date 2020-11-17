Avia.pro: Армения ни разу не применила в войне в Карабахе купленные у РФ Су-30СМ из-за страха перед F-16 Турции и ПВО Азербайджана
17 ноября 2020, 11:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армения ни разу не применила приобретенные у Российской Федерации истребители Су-30СМ в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что за время конфликта армянские Су-30СМ ни разу не поднимались в небо. Причиной этого стал страх ереванских военных перед турецкими самолетами F-16 и системами противовоздушной обороны, которые имеются на вооружении армии Азербайджана, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее сегодня, сайт телеканала «Царьград» написал, что элитный российский спецназ разрушил планы провокаторов в Нагорном Карабахе.
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