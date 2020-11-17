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Avia.pro: Армения ни разу не применила в войне в Карабахе купленные у РФ Су-30СМ из-за страха перед F-16 Турции и ПВО Азербайджана

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Армения ни разу не применила в войне в Карабахе купленные у РФ Су-30СМ из-за страха перед F-16 Турции и ПВО Азербайджана
Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Армения ни разу не применила приобретенные у Российской Федерации истребители Су-30СМ в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что за время конфликта армянские Су-30СМ ни разу не поднимались в небо. Причиной этого стал страх ереванских военных перед турецкими самолетами F-16 и системами противовоздушной обороны, которые имеются на вооружении армии Азербайджана, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, сайт телеканала «Царьград» написал, что элитный российский спецназ разрушил планы провокаторов в Нагорном Карабахе.

ДЦ

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