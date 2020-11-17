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«Царьград»: элитный российский спецназ разрушил планы провокаторов в Карабахе

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

«Царьград»: элитный российский спецназ разрушил планы провокаторов в Карабахе
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Направленный в Закавказье элитный российский спецназ разрушил планы провокаторов, недовольных установлением мира на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Москва в рамках реализации мирного соглашения по Карабаху перебросила в регион 31-ю Гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. В активе соединения участие в войне с Грузией в 2008 году и в антитеррористической операции в Сирии. В процитированной публикации отмечается, что российские спецназовцы одним своим присутствием разрушили все планы провокаторов, которые недовольны прекращением боевых действий в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее во вторник сообщалось, что, согласно сведениям портала Avia.pro, Турция начала масштабную переброску войск на границу с Арменией.

ДЦ

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