«Царьград»: элитный российский спецназ разрушил планы провокаторов в Карабахе
17 ноября 2020, 10:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
Направленный в Закавказье элитный российский спецназ разрушил планы провокаторов, недовольных установлением мира на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.
Как пишет сайт телеканала «Царьград», Москва в рамках реализации мирного соглашения по Карабаху перебросила в регион 31-ю Гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. В активе соединения участие в войне с Грузией в 2008 году и в антитеррористической операции в Сирии. В процитированной публикации отмечается, что российские спецназовцы одним своим присутствием разрушили все планы провокаторов, которые недовольны прекращением боевых действий в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее во вторник сообщалось, что, согласно сведениям портала Avia.pro, Турция начала масштабную переброску войск на границу с Арменией.
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