Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: «турецко-украинская атака по Донбассу» может произойти в конце 2021-го

В прошлом году Киев купил у Анкары первые шесть беспилотников Bayraktar TB2. В октябре 2020-го появилась информация о том, что планируется приобрести еще 48 дронов.
Сивков отметил, что в ходе применения Bayraktar TB2 выявились их некоторые слабые места. По мнению специалиста, в связи с этим Анкара примет решение о проведении модернизации аппаратов. После завершения работ Константин Сивков ждет «турецко-украинскую атаку по Донбассу». Данное событие, возможно, произойдет в конце 2021 года, спрогнозировал экс-сотрудник Генштаба РФ.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, интернет-ресурс Avia.pro написал, что Киев может использовать Bayraktar TB2 для удара по российскому Крыму.
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