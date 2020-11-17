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Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: «турецко-украинская атака по Донбассу» может произойти в конце 2021-го

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: «турецко-украинская атака по Донбассу» может произойти в конце 2021-го
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генерального штаба, обозначил предполагаемый срок «турецко-украинской атаки по Донбассу». По данному вопросу эксперт высказался в беседе с авторами YouTube-канала «РОЙ ТВ».

В прошлом году Киев купил у Анкары первые шесть беспилотников Bayraktar TB2. В октябре 2020-го появилась информация о том, что планируется приобрести еще 48 дронов.

Сивков отметил, что в ходе применения Bayraktar TB2 выявились их некоторые слабые места. По мнению специалиста, в связи с этим Анкара примет решение о проведении модернизации аппаратов. После завершения работ Константин Сивков ждет «турецко-украинскую атаку по Донбассу». Данное событие, возможно, произойдет в конце 2021 года, спрогнозировал экс-сотрудник Генштаба РФ.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, интернет-ресурс Avia.pro написал, что Киев может использовать Bayraktar TB2 для удара по российскому Крыму.

ДЦ

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