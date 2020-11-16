Сайт Avia.pro: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

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16 ноября 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Киев может ударить по российскому Крыму, который власти Украины считают своей территорией, с помощью беспилотных летательных аппаратов, полученных от Турции. Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

В середине прошлого месяца украинская сторона заключила с Анкарой военное соглашение, предполагающее среди прочего приобретение дронов Bayraktar TB2. Как полагают авторы портала Avia.pro, киевские силовики могут атаковать данными аппаратами Крым. В качестве предполагаемых целей для беспилотников на полуострове в процитированной публикации названы позиционные районы комплексов С-300 и С-400.

Ранее в четверг тот же самый сайт написал, что Россия запустит на учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей НАТО.