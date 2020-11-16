Сайт Avia.pro: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2
16 ноября 2020, 12:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Киев может ударить по российскому Крыму, который власти Украины считают своей территорией, с помощью беспилотных летательных аппаратов, полученных от Турции. Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
В середине прошлого месяца украинская сторона заключила с Анкарой военное соглашение, предполагающее среди прочего приобретение дронов Bayraktar TB2. Как полагают авторы портала Avia.pro, киевские силовики могут атаковать данными аппаратами Крым. В качестве предполагаемых целей для беспилотников на полуострове в процитированной публикации названы позиционные районы комплексов С-300 и С-400.
Ранее в четверг тот же самый сайт написал, что Россия запустит на учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей НАТО.
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