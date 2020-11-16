Avia.pro: армия России запустит на учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей НАТО
16 ноября 2020, 12:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Вооруженные силы Российской Федерации запустят на предстоящих учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.
Сайт Avia.pro информирует, что новое тестирование гиперзвукового боеприпаса должно пройти до конца ноября. Согласно имеющимся данным, «Циркон» запустят в южную часть Баренцева моря. В процитированной публикации отмечается, что данный район является излюбленным для кораблей НАТО.
Как сообщалось ранее сегодня, тот же самый портал написал, что российские системы С-400 могут оказаться бесполезны против американских самолетов F-16 из-за будущего оснащения их лазерным оружием.
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