Avia.pro: армия России запустит на учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей НАТО

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16 ноября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Корабли, US Navy / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации запустят на предстоящих учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Сайт Avia.pro информирует, что новое тестирование гиперзвукового боеприпаса должно пройти до конца ноября. Согласно имеющимся данным, «Циркон» запустят в южную часть Баренцева моря. В процитированной публикации отмечается, что данный район является излюбленным для кораблей НАТО.

Как сообщалось ранее сегодня, тот же самый портал написал, что российские системы С-400 могут оказаться бесполезны против американских самолетов F-16 из-за будущего оснащения их лазерным оружием.