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Avia.pro: российские С-400 могут оказаться бесполезны против американских F-16 из-за будущего оснащения их лазерным оружием

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: российские С-400 могут оказаться бесполезны против американских F-16 из-за будущего оснащения их лазерным оружием
Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 могут оказаться бесполезны против американских истребителей четвертого поколения F-15 и F-16 из-за будущего оснащения этих самолетов лазерным вооружением. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro информирует, что в ВВС Соединенных Штатов планируют разместить лазерную систему SHiELD на истребителях к середине 2020-х годов. Как отмечается в процитированной публикации, лазерный комплекс ПРО способен сбивать зенитные управляемые ракеты на подлете к цели, что может сделать С-400 бесполезными в борьбе с F-15 и F-16.

Ранее в понедельник сообщалось, что Россия перебросила в Нагорный Карабах систему РЭБ, которая способна бороться с турецкими дронами.

ДЦ

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