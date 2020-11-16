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Армия России перебросила в Карабах комплекс РЭБ, способный бороться с турецкими дронами

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Армия России перебросила в Карабах комплекс РЭБ, способный бороться с турецкими дронами
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия перебросила в Нагорный Карабах систему, которая способна бороться с турецкими беспилотниками. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет ресурс Avia.pro, миротворцы РФ развернули на территории Карабаха комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3», ранее проведший боевые испытания в Сирии. В процитированной публикации говорится, что данная система может бороться в том числе с дронами. Авторы сайта высказали предположение, согласно которому «Леер-3» займется уничтожением турецких аппаратов, нарушающих режим бесполетной зоны в Нагорном Карабахе.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили случайно снятое видео удара по азербайджанским военным в регионе.

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