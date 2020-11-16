Армия России перебросила в Карабах комплекс РЭБ, способный бороться с турецкими дронами
16 ноября 2020, 10:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российская армия перебросила в Нагорный Карабах систему, которая способна бороться с турецкими беспилотниками. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.
Как пишет ресурс Avia.pro, миротворцы РФ развернули на территории Карабаха комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3», ранее проведший боевые испытания в Сирии. В процитированной публикации говорится, что данная система может бороться в том числе с дронами. Авторы сайта высказали предположение, согласно которому «Леер-3» займется уничтожением турецких аппаратов, нарушающих режим бесполетной зоны в Нагорном Карабахе.
Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили случайно снятое видео удара по азербайджанским военным в регионе.
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