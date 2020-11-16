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Опубликовано случайно снятое видео уничтожения военных Азербайджана в Карабахе армянскими силами

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано случайно снятое видео уничтожения военных Азербайджана в Карабахе армянскими силами
Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В интернет выложили случайно снятое видео, на котором запечатлено уничтожение азербайджанских военных армянскими силами в Нагорном Карабахе. Данный ролик в настоящее время доступен для просмотра на ресурсе YouTube.

Запись сделал один из военных Баку. Когда и в каком районе Карабаха была осуществлена съемка, в опубликованной в сети информации не уточняется.

В зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе сейчас действует режим прекращения огня, за выполнением которого следят российские миротворцы. Ранее в понедельник сообщалось, что, согласно информации СМИ, на представителей контингента могло быть совершено нападение.

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