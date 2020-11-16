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Портал Avia.pro: бойцы армии Карабаха могли напасть на российских миротворцев

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Портал Avia.pro: бойцы армии Карабаха могли напасть на российских миротворцев
Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

Бойцы армии Нагорного Карабаха могли напасть на представителей российского миротворческого контингента, дислоцированного в зоне военного конфликта в Закавказье. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно данным, предоставленным источником сайта Avia.pro, в районе поселения Агдам колонна миротворцев якобы была обстреляна из стрелкового оружия. Версия, высказанная в процитированной публикации, гласит, что военных РФ могли атаковать бойцы армии Карабаха, отказывающиеся покидать свои позиции.

Официально информация о нападении на миротворцев не подтверждена.

Ранее сообщалось, что британский журналист Томас де Ваал озвучил точку зрения, по которой многие азербайджанцы воевали в Нагорном Карабахе «за освобождение от России».

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