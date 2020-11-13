Эксперт Томас де Ваал: многие азербайджанцы воевали в Карабахе «за освобождение от России»
13 ноября 2020, 18:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Многие азербайджанцы воевали в Нагорном Карабахе «за освобождение от России». С соответствующим заявлением выступил Томас де Ваал, журналист и специалист по Кавказу из Великобритании.
Как пишет издание «Репортер», эксперт отметил, что для многих жителей Азербайджана война заключалась не только в возвращении Карабаха, целью этих людей было «освобождение от России». Чем де Ваал аргументировал свое утверждение, в процитированном материале не уточняется.
Кроме того, в публикации говорится, что журналист назвал самой большой стратегической выгодой от конфликта в Карабахе для Турции открытие транспортного коридора между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через Армению.
Ранее в пятницу стало известно, что Карен Джалавян, командир армии Нагорного Карабаха, отказался сдать позиции силам Баку.
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