Командир армии Карабаха Карен Джалавян отказался сдать позиции Азербайджану

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13 ноября 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Карен Джалавян, командир армии Нагорного Карабаха, отказался сдать Азербайджану позиции, которые должны перейти под контроль Баку в соответствии с соглашением о перемирии в зоне военного конфликта. Такая информация появилась в сети.

Как пишет Telegram-канал WarGonzo, Джалавян не отдавал приказов подчиненным оставаться с ним, предоставив всем желающим возможность покинуть расположение подразделения. Часть бойцов проявила солидарность с командиром и осталась на своих позициях, говорится в процитированном посте.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Борис Соколов высказал точку зрения, согласно которой армянские самолеты Су-30СМ оказались бесполезны в вооруженном противостоянии с Азербайджаном.