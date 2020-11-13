Эксперт Борис Соколов: армянские Су-30СМ оказались бесполезны в войне с Азербайджаном из-за Карабаха

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13 ноября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители Су-30СМ, находящиеся на вооружении армии Армении, оказались бесполезны в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Соответствующую точку зрения высказал историк Борис Соколов.

Как пишет интернет-издание «Лента.ру», эксперт отметил, что армянские пилоты не успели освоить новые самолеты. По мнению Соколова, по сути армянская сторона вела подготовку к повторению первого карабахского конфликта, произошедшего в начале 1990-х годов, не учитывая прогресс технологий и тактики боевых действий.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Руслан Пухов назвал катастрофой для Российской Федерации последствия заключенного в начале текущей недели соглашения о перемирии в зоне военного противостояния на территории Нагорного Карабаха.