«Военное обозрение»: в Нагорном Карабахе победила Россия, а не Азербайджан

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13 ноября 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Нагорном Карабахе победил не Азербайджан, а Российская Федерация, несмотря на то, что она не выступала ни за одну сторону конфликта. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет издание «Военное обозрение», по итогам вооруженного противостояния Баку получил три района, однако проблему Карабаха в целом он решить не смог. При этом контролером и наблюдателем на вновь обретенных Азербайджаном территориях будет Москва.

Отмечается, что именно на миротворцев из РФ возложены задачи по наблюдению за исполнением соглашения о перемирии. Именно российские военные будут контролировать работу Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией и аналогичного коридора, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахичеванью.

Ранее в пятницу сообщалось, что авторы газеты The Hindustan Times высказали точку зрения, согласно которой Москва ошиблась, закончив конфликт в Карабахе.