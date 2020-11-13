«Военное обозрение»: в Нагорном Карабахе победила Россия, а не Азербайджан

В Нагорном Карабахе победил не Азербайджан, а Российская Федерация, несмотря на то, что она не выступала ни за одну сторону конфликта. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет издание «Военное обозрение», по итогам вооруженного противостояния Баку получил три района, однако проблему Карабаха в целом он решить не смог. При этом контролером и наблюдателем на вновь обретенных Азербайджаном территориях будет Москва.
Отмечается, что именно на миротворцев из РФ возложены задачи по наблюдению за исполнением соглашения о перемирии. Именно российские военные будут контролировать работу Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией и аналогичного коридора, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахичеванью.
Ранее в пятницу сообщалось, что авторы газеты The Hindustan Times высказали точку зрения, согласно которой Москва ошиблась, закончив конфликт в Карабахе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.