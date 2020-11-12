Пашинян объяснил подписание мира в Карабахе угрозой «котла» для 20 тысяч солдат

Аргументы Недели → В мире 13+

12 ноября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier / globallookpress.com

Никол Пашинян, глава армянского правительства, объяснил, почему ему пришлось подписать соглашение о заключении мира в Нагорном Карабахе. По данному вопросу политический деятель высказался на видео, размещенном в Facebook.

Пашинян отметил, что после взятия Азербайджаном Шуши были бы потеряны еще несколько городов. Это привело бы к тому, что армянские силы оказались бы окруженными подразделениями Баку. В «котел» могли попасть свыше двадцати тысяч солдат, констатировал премьер-министр. По словам Никола Пашиняна, он согласился на мирное соглашение, чтобы избежать реализации данного сценария.

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Яков Кедми заявил о том, что власти в Ереване привели Армению почти на грань катастрофы.