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Экс-разведчик Кедми об итогах войны в Карабахе: власти Армении привели страну почти на грань катастрофы

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик Кедми об итогах войны в Карабахе: власти Армении привели страну почти на грань катастрофы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi / globallookpress.com

Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, оценил итоги военного конфликта на территории Нагорного Карабаха. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в эфире YouTube-канала российского журналиста Владимира Соловьева.

По словам Кедми, заключенное в начале текущей недели мирное соглашение по Карабаху представляет собой «самый четкий и правильный ответ для тех, кто в Ереване топтал флаги России». Антироссийские настроения распространились в закавказской республике на протяжении последних двух лет – после того, как должность премьер-министра занял Никол Пашинян. Армянские власти привели страну почти на грань катастрофы, отметил Яков Кедми.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Андраник Мигранян назвал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе полной капитуляцией Еревана.

ДЦ

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