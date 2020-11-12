Политолог Мигранян назвал позором и полной капитуляцией Армении мирное соглашение по Карабаху

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12 ноября 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе является позором и полной капитуляцией Армении. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских СМИ высказал политолог Андраник Мигранян.

По словам эксперта, его беседы с людьми, знакомыми с ситуацией на фронте, «сводятся к тому, что происходит тотальная сдача всего». Говоря об условиях перемирия, Мигранян отметил, что «Алиев с Эрдоганом (президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Эрдоган – «Аргументы недели») не смели о таком даже мечтать».

Также аналитик озвучил мнение, согласно которому действующий армянский премьер-министр Никол Пашинян пришел к власти с задачей сдать Нагорный Карабах.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Михаил Ходаренок предупредил о растущем риске гибели Армении.