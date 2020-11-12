Военный эксперт Михаил Ходаренок предупредил о растущем риске гибели Армении
12 ноября 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]
Михаил Ходаренок, российский военный эксперт, предупредил о растущем риске гибели Армении на фоне протестов и беспорядков в закавказской республике из-за заключения соглашения о перемирии в зоне конфликта на территории Нагорного Карабаха. С соответствующим заявлением специалист выступил некоторое время назад в телевизионном эфире.
Согласно точке зрения, озвученной Ходаренком на одной из программ канала «Россия 1», реакция радикально настроенной части общества на перемирие угрожает существованию армянского государства. В настоящий момент стоит вопрос о жизни и смерти страны, и ереванские политики должны осознать трагичность сложившейся ситуации, отметил эксперт.
Ранее в четверг сообщалось, что турецкий министр обороны Хулуси Акар объявил о планах Анкары отправить своих миротворцев в Нагорный Карабах.
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