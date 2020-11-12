Игорь Стрелков: Россия могла бы остановить войну в Карабахе в первые же дни конфликта

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12 ноября 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация была способна остановить войну на территории Нагорного Карабаха в первые же дни конфликта. Соответствующую точку зрения высказал экс-командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков, говорится в материале, размещенном в сети.

Как пишет «ПолитНавигатор», Стрелков отметил, что Москва могла бы ввести санкции в отношении Азербайджана, начавшего наступление в Карабахе в конце сентября. Бывший командир указал на то, что денежные переводы, посылаемые на родину работающими в России азербайджанцами, являются одной из основных доходных статей бюджета закавказской республики. Перекрыв этот поток, власти РФ могли бы заставить президента Ильхама Алиева «очень серьезно подумать о своем будущем и настоящем», заявил Игорь Стрелков.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Сергей Мардан сделал прогноз, согласно которому военное столкновение между Россией и поддерживающей Баку Турцией является неизбежным.