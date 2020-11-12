Журналист Сергей Мардан: военное столкновение между Россией и Турцией неизбежно

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12 ноября 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Военное столкновение между Российской Федерацией и Турцией неизбежно. Соответствующую точку зрения высказал в Telegram Сергей Мардан, отечественный журналист.

Согласно прогнозу, сделанному Марданом, если армейские подразделения Турции появятся на территории Нагорного Карабаха, столкновение с Россией станет вопросом ближайшего времени.

Журналист добавил, что «турецкие флаги на улицах русских городов – это та же технология», которую Анкара отрабатывает в Европе. По мнению Сергея Мардана, насчитывающая несколько миллионов азербайджанская диаспора представляет собой фактор, дестабилизирующий ситуацию в РФ. Отечественные силовые органы не знают, что делать с данным фактором, полагает автор публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, Игорь Стрелков, экс-министр обороны непризнанной ДНР, заявил, что российские миротворцы, отправленные в зону конфликта в Нагорном Карабахе, фактически будут находиться там на положении заложников.