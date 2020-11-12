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Стрелков: российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут фактически в заложниках

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио «Комсомольская правда»

Стрелков: российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут фактически в заложниках
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Военные из российского миротворческого контингента, отправленного в Нагорный Карабах, будут находиться там фактически в качестве заложников. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР.

Комментируя итоги вооруженного противостояния в Карабахе, Стрелков отметил, что Азербайджан получил экстерриториальный коридор между Нахичеванью и Баку.

Экс-министр добавил, что Россия теперь будет держать в зоне конфликта целую бригаду, которая окажется в оперативном окружении - фактически в заложниках. По мнению Игоря Стрелкова, ставшего собеседником журналистов радиостанции «Комсомольская правда», у Москвы «появляется еще одна маленькая Сирия».

Ранее в четверг сообщалось, что на страницах СМИ высказали предположение, согласно которому российский вертолет Ми-24 в Армении могли сбить с территории Турции.

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