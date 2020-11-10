Появилось видео отправки российских миротворцев в Нагорный Карабах

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10 ноября 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлена отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах, где минувшей ночью начал действовать режим перемирия. Данный ролик появился некоторое время назад на сайте YouTube.

Согласно официальной информации, распространенной Минобороны РФ, Москва приступила к развертыванию своего миротворческого контингента сегодня утром. Планируется, что в Карабах перебросят в общей сложности свыше 1 900 российских военных.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Нагорном Карабахе система «Бук» уничтожила Bayraktar TB2, произведенный Турцией ударный беспилотный летательный аппарат.