В Нагорном Карабахе комплекс «Бук» уничтожил турецкий ударный дрон Bayraktar TB2

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9 ноября 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В зоне вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха комплекс «Бук» уничтожил Bayraktar TB2, турецкий ударный беспилотник. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, о том, что против дрона была применена система «Бук», свидетельствует характер повреждений на одном из фрагментов аппарата. Фотография с данным элементом конструкции беспилотника попала в интернет.

Ранее стало известно, что армянские силы атаковали азербайджанских военных из комплекса «Эльбрус». По данным СМИ, система нанесла двойной удар.