В Нагорном Карабахе комплекс «Бук» уничтожил турецкий ударный дрон Bayraktar TB2
9 ноября 2020, 17:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В зоне вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха комплекс «Бук» уничтожил Bayraktar TB2, турецкий ударный беспилотник. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Как пишет портал Avia.pro, о том, что против дрона была применена система «Бук», свидетельствует характер повреждений на одном из фрагментов аппарата. Фотография с данным элементом конструкции беспилотника попала в интернет.
Ранее стало известно, что армянские силы атаковали азербайджанских военных из комплекса «Эльбрус». По данным СМИ, система нанесла двойной удар.
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