Армянские силы нанесли новый двойной удар из ракетной системы «Эльбрус» по войскам Азербайджана

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9 ноября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Армянские силы нанесли новый двойной удар из ракетного комплекса «Эльбрус» по азербайджанским войскам. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Сайт «Репортер» пишет, что, согласно неподтвержденным сведениям, целью для атаки стали подразделения Азербайджана, дислоцированные в районе города Гянджи. Максимальная дальность полета ракет, запускаемых системой «Эльбрус», составляет триста километров, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня в интернете разместили видео ударов армии Нагорного Карабаха по азербайджанским силам в «адском» ущелье под городом Шушей.

Пуск ракет ОТРК 9К72 «Эльбрус» ВС Армении в районе города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе.



Фото: Илья Питалев



Via Военный осведомитель pic.twitter.com/xcEyOp2W5g — SwankyStas (@StasSwanky) November 8, 2020