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Армянские силы нанесли новый двойной удар из ракетной системы «Эльбрус» по войскам Азербайджана

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Армянские силы нанесли новый двойной удар из ракетной системы «Эльбрус» по войскам Азербайджана
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Армянские силы нанесли новый двойной удар из ракетного комплекса «Эльбрус» по азербайджанским войскам. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Сайт «Репортер» пишет, что, согласно неподтвержденным сведениям, целью для атаки стали подразделения Азербайджана, дислоцированные в районе города Гянджи. Максимальная дальность полета ракет, запускаемых системой «Эльбрус», составляет триста километров, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня в интернете разместили видео ударов армии Нагорного Карабаха по азербайджанским силам в «адском» ущелье под городом Шушей.

ДЦ

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