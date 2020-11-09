WarGonzo показал видео ударов армии Карабаха по войскам Азербайджана в «адском» ущелье под Шушей
9 ноября 2020, 15:35[ «Аргументы Недели» ]
В интернете разместили видео, на котором запечатлены удары армии Нагорного Карабаха по азербайджанским войскам в ущелье под городом Шушей, прозванным «адским». Ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале проекта WarGonzo.
В описании к выложенным кадрам говорится, что Шуша, вопреки заявлениям представителей официального Баку, на данный момент не занят наступающими подразделениями Азербайджана. Отмечается, что населенный пункт отбивают бойцы армии Карабаха.
Ранее сегодня сообщалось, что азербайджанское военное ведомство обнародовало видео воздушного удара по армянским силам, попавшим в окружение в районе Шуши.
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