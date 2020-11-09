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Азербайджан опубликовал видео воздушного удара по окруженным под Шушей армянским силам

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Азербайджан опубликовал видео воздушного удара по окруженным под Шушей армянским силам
Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Азербайджан опубликовал видео воздушного удара по армянским силам, окруженным под городом Шушей в Нагорном Карабахе. Ролик появился на YouTube-канале министерства обороны закавказского государства.

В описании к выложенным кадрам говорится, что сегодня азербайджанские беспилотные летательные аппараты уничтожили две бронемашины противника. Они, согласно размещенной информации, пытались атаковать подразделения Баку, чтобы выйти из окружения.

Ранее в понедельник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, высказал точку зрения, по которой армяне находятся на пороге полного поражения в Карабахе.

ДЦ

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