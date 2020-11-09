Экс-командир ДНР Стрелков: армяне на пороге полного поражения в Нагорном Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

9 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Армяне в настоящий момент находятся на пороге полного поражения в Нагорном Карабахе. С соответствующим заявлением выступил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

Как отметил Стрелков, ставший собеседником авторов YouTube-канала «Русский интерес», сейчас армянские подразделения отходят на восток к городу Шуше. Согласно прогнозу экс-командира, если они не сумеют в течение ближайших дней разблокировать Северную дорогу, которая находится под огневым контролем военных Азербайджана, то, вероятнее всего, «потеряют все».

Ранее сегодня сообщалось, что, по данным портала Avia.pro, силы Баку взяли под контроль в Нагорном Карабахе 13 населенных пунктов.