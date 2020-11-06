Стрелков: без серьезного вмешательства России или Ирана война в Карабахе закончится разгромом армян

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6 ноября 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Армения и поддерживаемый ею Нагорный Карабах не в состоянии противостоять коалиции Анкары и Баку, силы которой применяют в зоне конфликта самую современную турецкую технику. Соответствующую точку зрения высказал Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР.

По словам Стрелкова, ставшего собеседником журналистов НСН, без серьезного вмешательства в ситуацию в Карабахе России или Ирана боевые действия закончатся разгромом армян и возвращением региона под контроль Азербайджана. «Вопрос только во времени», - отметил экс-министр.

Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения Баку ударили кассетными бомбами по Степанакерту.