Стрелков: без серьезного вмешательства России или Ирана война в Карабахе закончится разгромом армян
6 ноября 2020, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Армения и поддерживаемый ею Нагорный Карабах не в состоянии противостоять коалиции Анкары и Баку, силы которой применяют в зоне конфликта самую современную турецкую технику. Соответствующую точку зрения высказал Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР.
По словам Стрелкова, ставшего собеседником журналистов НСН, без серьезного вмешательства в ситуацию в Карабахе России или Ирана боевые действия закончатся разгромом армян и возвращением региона под контроль Азербайджана. «Вопрос только во времени», - отметил экс-министр.
Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения Баку ударили кассетными бомбами по Степанакерту.
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